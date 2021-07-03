Бывший чемпион WBA и IBF в первом тяжёлом весе Денис Лебедев выразил уверенность, что российский боксер Александр Поветкин возобновит карьеру. 41-летний Поветкин объявил об уходе из спорта на специальной пресс-конференции 13 июня, при этом допустив своё возвращение.

«Не удивлюсь, если Александр Поветкин вернется. По себе знаю, что посидев немного на диванчике, назовем это так, хочется (снова боксировать), мышцы рвутся в бой, ты не можешь просто так смотреть соревнования: ты дергаешься и уклоняешься, сидя на диване, — цитирует «РИА Новости» Лебедева. — Кому-то идет на пользу перерыв, а мне перерыв помог понять, что уже все-таки всё. Но я почему-то уверен, что Саня даже не может быть, а обязательно вернется. Мне так кажется, это только лишь мое мнение».

Поветкин провёл на профессиональном ринге 40 боёв, одержал 36 побед, потерпел 3 поражения и один раз завершил поединок вничью.