Сборная Дании увеличила преимущество в матче 1/4 финала чемпионата Европы по футболу против Чехии. На 42-й минуте отличился нападающий «Ниццы» Каспер Дольберг с передачи Йоакима Мехле. Для Дольберга это третий мяч на Евро. До этого он оформил дубль в игре 1/8 финала против Уэльса.

Счёт датчане открыли на 5-й минуте — после подачи с углового отличился Томас Дилэйни.

Игра проходит на Олимпийском стадионе в Баку. Встречу судит арбитр Бьорн Кёйперс из Нидерландов.

Победитель выйдет в полуфинал, где сыграет с триумфатором встречи Украина — Англия.