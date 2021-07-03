Российский дуэт Вероника Кудерметова и Елена Веснина вышли в третий круг Уимблдонского теннисного турнира в парном разряде. В игре второго круга россиянки обыграли американку Беттани Маттек-Сэндз и индийку Саню Мирзу — 6:4, 6:3.

Также в третий круг пробилась россиянка Вера Звонарёва, выступающая в паре с немкой Лаурой Зигемунд. Во втором круге они обыграли чешку Марию Боузкову и чешку Люси Градецку — 6:2, 6:2.

Ранее в третий круг пробилась россиянка Варвара Грачёва и грузинка Оксана Калашникова, одолевшие Зарину Дияс (Казахстан) и Анастасию Родионову (Австралия) — 6:3, 6:1.

Ещё одна россиянка Анна Калинская и казахстанка Юлия Путинцева встретятся во втором круге с чешками Барборой Крейчиковой и Катержиной Синяковой.