Сборная Чехии отыграла один мяч в матче 1/4 финала чемпионата Европы по футболу-2020 против Дании. На 49-й минуте отличился Патрик Шик с передачи Владимира Цоуфала. Для 25-летнего форварда «Байера» это пятый мяч на Евро-2020. До этого он сделал дубль с Шотландией (2:0), забил Хорватии (1:1), ушёл с поля без забитых мячей с Англией (0:1) и отличился в игре с Нидерландами (2:0). Таким образом, Шик догнал в споре бомбардиров Криштиану Роналду, чья Португалия уже вылетела с турнира. По четыре забитых мяча сейчас у француза Карима Бензема, шведа Эмиля Форсберга и бельгийца Ромелу Лукаку, которые также завершили выступление на Евро.

Счёт в матче — 2:1 в пользу Дании. В первом тайме голами отметились Томас Дилэйни (5-я минута) и Каспер Дольберг (42-я минута). Победитель встречи выйдет в полуфинале на триумфатора игры Украина — Англия.

До этого только один чех становился лучшим бомбардиром чемпионата Европы: в 2004 году приз забрал Милан Барош (5 голов).