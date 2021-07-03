Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что форвард сине-бело-голубых Артём Дзюба не должен уходить из сборной России. 32-летний форвард был капитаном национальной команды на Евро-2020, провёл три матча и забил один мяч с пенальти.

«Дзюба не должен завершать карьеру в сборной, он неплохой игрок. Я бы не сказал, что из-за возраста качество его игры снижается, — цитирует sport24 Петржелу. — Мне понравилось, как Дзюба сыграл на Евро. Проблема сборной России была не в Дзюбе. При игре в обороне были допущены грубейшие ошибки, которые повлияли на результат».

При этом Петржела отметил, что на острие Дзюба выглядит отлично, а при игре в оттяжке его лучшие качества теряются. На вопрос, хватит ли ему сил выступать за «Зенит» и сборную, чешский тренер выразил уверенность: «На несколько лет его еще точно хватит, чемпионат мира не так далеко».

Дзюба провёл в сборной России с 2011 по 2021 год 55 матчей и забил 30 голов. Последний показатель — рекорд для национальной команды.