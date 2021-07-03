Сборная Дании вышла в полуфинал чемпионата Европы по футболу-2020. В матче 1/4 финала подопечные Каспера Хьюлманда взяли верх над Чехией со счётом 2:1.

Счёт открыл Томас Дилэйни на пятой минуте. На 42-й Каспер Дольберг увеличил преимущество датчан.

На 49-й минуте форвард сборной Чехии Патрик Шик отыграл один мяч. Для нападающего «Байера» мяч стал пятым на Евро-2020, по этому показателю он вышел на первое место, догнав капитана сборной Португалии Криштиану Роналду. Португальцы также уже завершили борьбу на Евро, уступив Бельгии в 1/8 финала (0:1).

Таким образом, оба лидера бомбардирской гонки завершили борьбу на турнире. По четыре мяча забили француз Карим Бензема, швед Эмиль Форсберг и бельгиец Ромелу Лукаку. Все их сборные также вылетели с чемпионата Европы.

Команды играли в следующих составах:

Чехия: Вацлик — Цоуфал, Челюстка (Брабец, 65), Калас, Борил — Холеш (Янкто, 46), Соучек — Масопуст (Крменчик, 46), Барак, Шевчик (Дарида, 80) — Шик (Выдра, 79).

Дания: Шмейхель — Кристенсен (Й. Андерсен, 81), Кьер, Вестергор — Ларсен (Васс, 71), Хейбьерг, Дилэйни (Йенсен, 81), Мехле — Брэйтуэйт, Дольберг (Ю. Поульсен, 59), Дамсгард (Нергор, 60).

Встреча прошла на Олимпийском стадионе в Баку, судил её голландец Бьорн Кёйперс.

Дания в четвёртый раз в истории вышла в полуфинал чемпионата Европы. Ранее датчане доходили до этой стадии в 1964 (4-е место), 1984 (полуфинал, бронза) и 1992 году (чемпионство).

В полуфинале Дания сыграет с победителем матча Украина — Англия, который стартует сегодня в 22:00. Игра пройдёт в Лондоне на «Уэмбли» 7 июля.

В другом полуфинале встретятся Италия и Испания. Игра пройдёт также на «Уэмбли» 6 июля. Финал состоится на «Уэмбли» 11 июля.