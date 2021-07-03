Стали известны составы Украины и Англии на матч 1/4 финала чемпионата Европы по футболу. Бывший футболист «Уфы» украинец Александр Зинченко выйдет на поле с первых минут.

Украина: Бущан — Караваев, Забарный, Кривцов, Матвиенко, Миколенко — Сидорчук, Шапаренко, Зинченко — Ярмоленко, Яремчук.

Англия: Пикфорд — Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу — Райс, Филлипс — Санчо, Маунт, Стерлинг — Кейн.

Игра пройдёт на Олимпийском стадионе в Риме и стартует в 22:00 по московскому времени. Игру судит немец Феликс Брых. Победитель игры выйдет на Данию, которая ранее обыграла Чехию (2:1).

Сборная Украины впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата Европы и ни разу не играла в полуфинале. Англичане последний раз добирались до 1/2 финала Евро в 1996 году на домашнем турнире. Напомним, что полуфиналы и финал в этом году также пройдут в Лондоне.