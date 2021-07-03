На чемпионате Европы-2020 завершил борьбу последний представитель Российской премьер-лиги. В сегодняшней игре 1/4 финала сборная Чехии уступила Дании со счётом 1:2. В составе чехов выступает хавбек «Спартака» Алекс Крал.

Всего из РПЛ на турнир были вызваны 32 футболиста, из которых 22 представляли Россию. Подопечные Станислава Черчесова заняли последнее место в группе и не вышли в плей-офф. Также последней в группе стала сборная Польши, за которую играют Мачей Рыбус и Гжегож Крыховяк из «Локомотива».

На стадии 1/8 финала завершили борьбу Нидерланды с форвардом «Спартака» Квинси Промесом (0:2 с Чехией), Хорватия с защитником «Зенита» Деяном Ловреном (3:5 с Испанией), а также Швеция с Виктором Классоном, Кристофером Олссоном, Маркусом Бергом из «Краснодара» и Джорданом Ларссоном из «Спартака» (1:2 с Украиной).