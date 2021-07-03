Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высоко оценил игру вратаря Даниила Одоевского в контрольном матче против «Шальке» (0:0) на сборах в австрийском Куфштайне. 18-летний голкипер заменил во втором тайме Михаила Кержакова и отыграл на ноль, отразив пенальти.

«Рад за Одоевского — для молодого игрока это очень важно, чтобы почувствовать уверенность, — цитирует официальный сайт «Зенита» Семака. — Конкурирует, все в его руках. Нужно обязательно конкурировать, проявлять свои амбиции на тренировках и показывать, что он готов играть. Это абсолютно хорошая ситуация, когда есть конкуренция, все зависит от него.

На вопрос, допускает ли он, что Одоевский начнёт сезон в качестве основного голкипера «Зенита», Семак ответил: «Я все допускаю. У нас на данный момент два вратаря, у них равные шансы начать сезон. Что касается опыта, то, конечно, опыта больше у Миши. Что касается того, кто будет играть, посмотрим, исходя из работы и контрольных матчей».

Напомним, что ещё один вратарь «Зенита» Андрей Лунёв с 1 июля стал свободным агентом. Он не полетел с клубом на сбор в Австрию из-за неопределённости с контрактом.