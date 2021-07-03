Сборные Украины и Англии начали последний матч 1/4 финала чемпионата Европы-2020. Игра стартовала в 22:00 на Олимпийском стадионе в Риме, судит её немец Феликс Брых.

Украина: Бущан — Караваев, Забарный, Кривцов, Матвиенко, Миколенко — Сидорчук, Шапаренко, Зинченко — Ярмоленко, Яремчук.

Англия: Пикфорд — Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу — Райс, Филлипс — Санчо, Маунт, Стерлинг — Кейн.

Победитель игры выйдет на Данию, которая ранее обыграла Чехию (2:1).

Сборная Украины впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата Европы и ни разу не играла в полуфинале. Англичане последний раз добирались до 1/2 финала Евро в 1996 году на домашнем турнире. Напомним, что полуфиналы и финал в этом году также пройдут в Лондоне.