Сборная Англии открыла счёт в матче 1/4 финала Евро-2020 против Украины. Уже на четвёртой минуте отличился капитан англичан Харри Кейн. Для него это второй мяч за две игры плей-офф. В 1/8 финала он поразил ворота Германии (2:0), а в групповом турнире не забил ни разу.

Автором голевого паса на Кейна стал Рахим Стерлинг.

Игра проходит на Олимпийском стадионе в Риме. Судит её арбитр Феликс Брых из Германии.

Победитель четвертьфинала выйдет в полуфинале на Данию, которая одолела сегодня Чехию (2:1). Полуфиналы и финал пройдут на «Уэмбли» в Лондоне.