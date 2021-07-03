Стали известны все участники полуфиналов чемпионата Европы по футболу-2020. В сегодняшних играх 1/4 финала сперва Дания обыграла Чехию со счётом 2:1, а затем Англия разгромила Украину — 4:0.

Днём ранее Испания в серии пенальти взяла верх над Швейцарией (1:1, пенальти 3:1), а Италия переиграла Бельгию (2:1).

Полуфинальные и финальный матч пройдут на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

6 июля состоится игра Италия — Испания. 7 июля пройдёт матч Англия — Дания. Финал намечен на 11 июля. Все три игры стартуют в 22:00 по московскому времени.