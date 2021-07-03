Российский тренер Роман Шаронов покинул тренерский штаб кипрского клуба «Пафос». Киприоты расстались с 44-летним специалистом в связи с истечением срока контракта.

Помимо Шаронова, штаб «Пафоса» покинули Мигель Грау Пилес и тренер по физподготовке Мигель Эррера. Тремя днями ранее клуб расстался с главным тренером Стивеном Константайном, а его должность занял словенец Дарко Миланич.

Роман Шаронов — воспитанник московского «Локомотива». Позднее он играл в красноярском «Металлурге», «Тереке», «Шиннике», а большую часть карьеры (1999-2004 и 2008-2014) провёл в «Рубине». После завершения карьеры он вошёл в штаб казанцев, занимал разные должности а с марта 2019 года был главным тренером клуба. Из-за отсутствия необходимой лицензии формально наставником команды был Эдуардо Докампо.

В сборной России Шаронов провёл 8 матчей с 2004 по 2012 год и принял участие в Евро-2004 и 2012.