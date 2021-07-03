Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвёртый круг Уимблдонского турнира. В матче третьего круга вторая ракетка мира вырвал победу у 32-го «сеяного» Марина Чилича из Хорватии.

После двух сетов Чилич вёл 2-0, но Медведев смог собраться и смог выиграть три сета подряд.

Итоговый счёт: 6:7 (3:7), 3:6, 6:3, 6:3, 6:2. При этом в последнем сете Медведев имел тройной матчбол на своей подаче при счёте 5:0, но Чилич смог сделать брейк и выграл свою подачу, но затем россиянин всё же довёл встречу до победы.

Матч длился 3 часа 42 минуты. Медведев 16 раз подавал навылет против 11 у соперника. При этом Чилич 10 раз допускал двойные ошибки, а Медведев — 3 раза.

Медведев взял 8 подач Чилича и проиграл пять своих.

Соперником Медведева станет 14-й номер «посева» поляк Хуберт Хуркач, который в трёх сетах расправился с Александром Бубликом из Казахстана — 6:3, 6:4, 6:2.

Медведев стал третьим российским представителем в четвёртом круге Уимблдона-2021. До этой стадии дошли также пятый «сеяный» Андрей Рублёв, которому предстоит матч с Мартоном Фучовичем из Венгрии, а также 25-й номер «посева» Карен Хачанов. Его соперником станет американец Себастьян Корда.