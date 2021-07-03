Стали известны все участники четвёртого круга Уимблдонского теннисного турнира. В число 16 лучших теннисистов турнира попали сразу три россиянина: Даниил Медведев, Карен Хачанов и Андрей Рублёв.

Россия — единственная страна с тремя представителями в 1/8 финала. Италия и Канада будут представлены двумя теннисистами.

Новак Джокович (Сербия) — Кристиан Гарин (Чили)

Мартон Фучович (Венгрия) — Андрей Рублёв (Россия)

Карен Хачанов (Россия) — Себастьян Корда (США)

Денис Шаповалов (Канада) — Роберто Баутиста Агут (Испания)

Маттео Берреттини (Италия) — Илья Ивашко (Белоруссия)

Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Александр Зверев (Германия)

Роджер Федерер (Швейцария) — Лоренцо Сонего (Италия)

Хуберт Хуркач (Польша) — Даниил Медведев (Россия)

Матчи четвёртого круга намечены на 5 июля.