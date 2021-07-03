Сборная Англии громит Украину в матче 1/4 финала чемпионата Европы по футболу-2020 — 3:0. На 4-й минуте счёт открыл капитан англичан Харри Кейн. До перерыва счёт не изменился, а уже на первой минуте второго тайма Харри Магуайр удвоил преимущество Англии.

Ещё через четыре минуты Кейн оформил дубль. На счету форварда стало три гола в двух играх плей-офф. До этого он забил в 1/8 финала в ворота Германии (2:0). При этом в групповом турнире Кейн не смог отличиться ни разу.

Голевые пасы в случае обоих голов делал защитник Люк Шоу.

Матч проходит на Олимпийском стадионе в Риме. Судит игру немец Феликс Брых.

Победитель матча в полуфинале сыграет с Данией, которая сегодня ранее выиграла у Чехии — 2:1. Полуфинальный матч пройдет в Лондоне на «Уэмбли» 7 июля.