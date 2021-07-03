Сборная Англии громит Украину в матче 1/4 финала Евро-2020. На 63-й минуте Джордан Хендерсон сделал счёт 4:0, через шесть минут после выхода на замену.

Англичане забили первый мяч на четвёртой минуте — отличился Харри Кейн. На 50-й он оформил дубль, а между его точными ударами мячом отметился Харри Магуайр.

Игра проходит в Баку на Олимпийском стадионе. Судит её немецкий арбитр Феликс Брых.

Победитель выйдет в полуфинал, где 7 июля на стадионе «Уэмбли» встретится с Данией. Датчане в четвертьфинале одолели Чехию — 2:1.