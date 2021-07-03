Сборные Англии и Дании вышли в полуфинал Евро-2020. Даниил Медведев одержал волевую победу в третьем круге Уимблдона. «Тампа-Бэй» выиграла третий матч у «Монреаля» в финале Кубка Стэнли. Самые интересные новости спорта 4 июля – в дайджесте Nevasport.

«Тампа» в третий раз обыграла «Монреаль» в финале Кубка Стэнли, Кучеров снова забил

«Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде обыграла «Монреаль Канадиенс» в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли. Игра проходила на арене «Белл-центр» в Монреале (Канада) и завершилась победой гостей со счетом 6:3. Таким образом, «молнии» повели со счетом 3-0 в серии, которая длится до четырех побед. Следующая встреча может стать последней.

Бразилия вышла в полуфинал Кубка Америки, где сыграет с Перу

Сборные Бразилии и Перу стали первыми полуфиналистами Кубка Америки. В четвертьфинальном матче Бразилия с минимальным счетом обыграла сборную Чили — 1:0. В другом четвертьфинале сборная Перу выбила из борьбы Парагвай. Основное время матча завершилось со счетом 3:3. В серии послематчевых пенальти решающий удар реализовал Мигель Трауко.

Лунев, не продливший контракт с «Зенитом», может перейти в «Байер»

Голкипер Андрей Лунев, у которого истек контракт с «Зенитом», может стать игроком леверкузенского «Байера». Напомним, сейчас Лунев является свободным агентом, его соглашение с «Зенитом» истекло 30 июня. Голкипер не полетел с командой на второй предсезонный сбор в Австрию.

Григоренко вернулся из «Коламбуса» в ЦСКА

Российский нападающий Михаил Григоренко вернулся в ЦСКА. Как сообщает

официальный сайт армейцев, контракт с хоккеистом уже подписан. Минувший сезон Григоренко провел в НХЛ, где выступал за «Коламбус Блю Джекетс». До этого хоккеист играл за ЦСКА, в составе которого за три сезона провел 192 матча.

Ферстаппен выиграл квалификацию «Гран-при Австрии», Мазепин последний

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен выиграл квалификацию «Гран-при Австрии». Его результат — 1.03,720. Для лидера общего зачёта это третий поул подряд, четвёртый в сезоне и седьмой в карьере. Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин занял последнее 20-е место в квалификации (1.05,951).

Россиянка Сидоркова стала второй на втором этапе Серии W

Российская гонщица SMP Racing Ирина Сидоркова заняла второе место на втором этапе женских автогонок Серия W. Этап, как и первый в сезоне, прошёл в австрийском Шпильберге на трассе Red Bull Ring. Сидоркова уступила только обладательнице поула британке Джейми Чедвик. Тройку лидеров замкнула Эмма Кимиляйнен из Финляндии.

«Зенит» сыграл вничью с «Шальке» на сборах в Австрии

Чемпион России «Зенит» провёл товарищеский матч с немецким «Шальке» на учебно-тренировочных сборах в Австрии. Игра состоялась в городе Куфштайн и завершилась нулевой ничьей. В матче не приняли участие футболисты сборных, включая хорватского капитана Деяна Ловрена и лидеров атак Артёма Дзюбу и Сердара Азмуна.

Дания обыграла Чехию и вышла в полуфинал Евро-2020

Сборная Дании вышла в полуфинал чемпионата Европы по футболу-2020. В матче 1/4 финала подопечные Каспера Хьюлманда взяли верх над Чехией со счётом 2:1.

Медведев отыгрался с 0-2 и вышел в четвертый круг Уимблдона

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвёртый круг Уимблдонского турнира. В матче третьего круга вторая ракетка мира вырвал победу у 32-го «сеяного» Марина Чилича из Хорватии. После двух сетов Чилич вёл 2-0, но Медведев смог собраться и смог выиграть три сета подряд. Итоговый счёт: 6:7 (3:7), 3:6, 6:3, 6:3, 6:2.

Англия разгромила Украину и вышла в полуфинал Евро-2020

Сборная Англии по футболу стала последним полуфиналистом чемпионата Европы по футболу. В матче 1/4 финала команда Гарета Саутгейта взяла верх над Украиной — 4:0. В полуфинале Англия встретится с Данией, которая ранее сегодня одолела Чехию 2:1. Игра пройдёт в Лондоне на «Уэмбли» 7 июля, начало — в 22:00.