Сборная Англии по футболу забила четыре гола Украине к середине второго тайма матча 1/4 финала Евро-2020. К 63-й минуте отличились Харри Кейн (дважды), Харри Магуайр и Джордан Хендерсон.

Англия забивает четыре гола в плей-офф крупного турнира впервые за 55 лет.

Последний раз это произошло в финале чемпионата мира 1966 года против ФРГ. Тогда Англия победила 4:2 и в первый и единственный раз выиграла мундиаль.

Примечательно, что тот ЧМ проходил как раз в Англии, а в этом году полуфиналы и финал Евро также состоятся в Англии, на стадионе «Уэмбли». Англия в случае победы встретится в полуфинале с Данией.