Сборная Англии по футболу стала последним полуфиналистом чемпионата Европы по футболу. В матче 1/4 финала команда Гарета Саутгейта взяла верх над Украиной — 4:0.

Счёт на четвёртой минуте открыл капитан англичан Харри Кейн с передачи Рахима Стерлинга. На первой минуте второго тайма Харри Магуайр увеличил преимущество сборной, а еще через четыре минуты Кейн оформил дубль. В обоих случаях голевые пасы отдавал Люк Шоу. На 63-й минуте окончательный результат установил Джордан Хендерсон с передачи Мэйсона Маунта. Хавбек «Ливерпуля» вышел на замену шестью минутами ранее.

Команды играли в следующих составах:

Украина: Бущан — Караваев, Забарный, Кривцов (Цыганков, 35), Матвиенко, Миколенко — Сидорчук (Макаренко, 64), Шапаренко, Зинченко — Ярмоленко, Яремчук.

Англия: Пикфорд — Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу (Триппьер, 65) — Райс (Хендерсон, 57), Филлипс — Санчо, Маунт, Стерлинг (Рэшфорд, 65) — Кейн (Калверт-Льюин, 73).

В полуфинале Англия встретится с Данией, которая ранее сегодня одолела Чехию 2:1. Игра пройдёт в Лондоне на «Уэмбли» 7 июля, начало — в 22:00.

Днём ранее также на «Уэмбли» состоится полуфинал Италия — Испания. Финал «Уэмбли» примет 11 июля.