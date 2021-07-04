Футболистов сборной Франции и «Барселоны» Усмана Дембеле и Антуана Гризманна обвинили в расизме.

По информации South China Morning Post, в Сети появилось видео, на котором спортсмены комментируют, как азиатские мастера в номере гостиницы ремонтируют телевизор. Ролик снят не сейчас, он датируется 2019 годом.

«Все эти уродливые лица только ради того, чтобы ты смог поиграть в Pro Evolution Soccer. Тебе не стыдно? Что это за отсталый язык? Это вообще технически продвинутая страна или нет?» – обращается Дембеле к Гризманну, после чего оба начинают смеяться.

Напомним, сборная Франции вылетела с чемпионата Европы на стадии 1/8 финала, проиграв Швейцарии. Игра проходила в Бухаресте на стадионе «Националь», основное время и овертайм завершились со счетом 3:3. В серии пенальти швейцарцы реализовали все пять попыток, у французов ошибся Килиан Мбаппе.