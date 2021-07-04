Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко ответил на вопрос о возможной отставке после разгромного поражения от Англии (0:4) в четвертьфинале Евро-2020.

По словам Шевченко, он доволен выступлением своей команды на турнире. После поражения от англичан он поблагодарил игроков за самоотдачу и стремление играть в свой футбол.

«Останусь ли я на своём посту? Сперва мы вернёмся в Украину. Затем подведём итоги, отчитаемся о проделанной работе. И уже потом как УАФ, так и я примем решение. Есть время. Никто никуда не спешит», — приводит слова Шевченко «Динамо Киев от Шурика».

Напомним, матч Англия — Украина состоялся вчера, 3 июля, в Лондоне на стадионе «Уэмбли». В составе победителей дублем отметился Харри Кейн, признанный лучшим игроком матча. Ещё по голу забили Джордан Хендерсон и Гарри Магуайр.