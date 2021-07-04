Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на разгромное поражение сборной Украины от Англии в четвертьфинале Евро-2020. Игра проходила на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершилась со счетом 0:4.

«Понимаю тех, кто предлагал создать Суперлигу. Там, конечно, клубы, но таких матчей на стадии четвертьфиналов не должно быть нигде!!!» — написал Губерниев у себя в телеграм-канале.

Комментатор обвинил игроков сборной Англии в том, что они не бегали, а со второго тайма и не ходили. «Стоять достаточно», — написал Губерниев. Арбитр, по его мнению, забыл карточки, а Украина перестала идти в атаку при счете 0:3.

«При счете 0:3 мы вас даже атаковать не будем, не забивайте нам только много! Зритель любой… А мы точно не сможем вернуть деньги за билеты?! Ну хоть посвистели!!! Занавес!!!» — добавил Губерниев.

Англия вышла в полуфинал, где встретится со сборной Дании. Игра состоится в среду, 7 июля, на «Уэмбли» и начнется в 22:00 по московскому времени.

Стоит отметить, что сборная Англии забила четыре гола в плей-офф крупного турнира впервые за 55 лет. Последний раз это произошло в финале чемпионата мира 1966 года против ФРГ. Тогда англичане победили со счетом 4:2 и в первый и единственный раз выиграли мундиаль.