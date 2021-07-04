Вице-президент НХЛ по проведению мероприятий Дин Мацузаки рассказал, как будет проходить празднование в случае победы «Тампы-Бэй Лайтнинг» над «Монреаль Канадиенс» в четвертом матче финала Кубка Стэнли.

По словам Мацузаки, находиться на льду смогут только хоккеисты и сотрудники телекомпании, осуществляющей трансляцию. Сотрудники «Тампы», журналисты и семьи игроков не смогут выйти на площадку во время церемонии.

Напомним, что «Тампа» выиграла три матча финальной серии и ведет со счетом 3-0. Следующая игра состоится в Монреале 6 июля в 03:00 мск и может стать последней.

После третьей встречи российский форвард Никита Кучеров вошел в топ-50 бомбардиров за всю историю Кубка Стэнли. На счету игрока стало 127 (44+83) очков по системе «гол плюс пас» в 111 матчах плей-офф за карьеру.