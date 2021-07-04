Российский тренер по фигурному катанию Сергей Розанов, работающий в академии Евгения Плющенко, рассказал о завершении сборов Peak Ice Camps в Курмайоре (Италия).

Организатором тренировочного лагеря выступил французский хореограф Бенуа Ришо, занятия проходили с 14 июня по 3 июля. Следующий сбор стартует 5 июля в Пралоньян-ла-Вануазе.

«Прекрасное место, усердная работа и заметный прогресс у всех. Отправляемся в Пралоньян, во Францию», – написал Розанов на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, с мая 2020 года Розанов работает в академии «Ангелы Плющенко», до этого он входил в тренерский штаб Этери Тутберидзе и занимался с младшей группой учеников.

По информации СМИ, в конце февраля — начале марта 2021 года специалист пытался попасть в группу Елены Буяновой в ЦСКА, но получил отказ. Как рассказала сама Буянова, она не приняла Розанова в свой коллектив, так как после ухода из группы Тутберидзе он не вызывает доверия.