Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас поделился мыслями о возможном продлении контракта с командой. Накануне Льюис Хэмилтон подписал соглашение еще на два года, второе место остается вакантным.

По словам Боттаса, он только сейчас осознал, что всего через две гонки начнется летняя пауза. Пилот считает, что в это время сможет обсудить с командой свое будущее.

«Уильямс» или какие-то другие варианты? Очевидно, я хочу получить понимание от команды, каков план, какого гонщика они хотят видеть в другом болиде. С Льюисом уже всё ясно, но другое место сейчас вакантно — команда должна принять решение. Нам нужно это обсудить», — приводит слова Боттаса Motorsport.

Боттас подчеркнул, что планирует выступать в Формуле-1 еще несколько лет и не собирается переключаться на другие гонки. Если контракт с «Мерседесом» продлить не удастся, он готов рассмотреть другие варианты.

«Но сейчас мне не нужно об этом думать. У меня хороший менеджмент, но от него я пока ничего не узнавал. Эти специалисты знают, насколько важно сосредоточиться на текущем моменте. Скоро настанет подходящее время», — сказал Боттас.

Напомним, заменить Боттаса в «Мерседесе» может пилот «Уильямса» Джордж Расселл. Вчера он показал рекордное выступление в квалификации, заняв 9-е место. При этом он будет стартовать в гонке с восьмой позиции из-за штрафа Себастьяна Феттеля.