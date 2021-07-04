На одном из зданий в Санкт-Петербурге появилось граффити, посвященное проведению чемпионата Европы по футболу в разгар пандемии коронавируса.

Об этом сообщается на странице URBAN-фреска в «Инстаграме».

«Вторая вирусная фреска пополнила экспозицию Музея стрит-арта Urbanfresco. Covid-19 на Euro-2020. Здоровые болельщики болеют за победу над вирусом. Матч в разгаре. Будьте здоровы!» — гласит сообщение авторов.

На граффити изображен фрагмент четвертьфинального матча между сборными Швейцарии и Испании, проходивший на «Газпром-Арене». При этом вместо мяча нарисован коронавирус, головы игроков также увенчаны «коронами».

Напомним, во время Евро-2020 в России заметно увеличился ежедневный прирост заболевших коронавирусом. Так, 3 июля, суточный прирост составил более 24 тысяч человек, а общее число зараженных за весь период пандемии в стране достигло 5 585 799.