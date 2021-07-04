Петербургская спортсменка Наталья Воробьева возглавит сборную России по вольной борьбе на летних Олимпийских играх в Токио (Япония). Об этом сообщает Федерация борьбы Санкт-Петербурга.

В карьере 30-летней Воробьевы уже есть две Олимпиады. В Лондоне-2012 она завоевала золотую медаль, став первой победительницей из России. В Рио-2016 спортсменка заняла второе место. Также в активе Воробьевой две победы на чемпионате мира.

Воробьева выступит в весовой категории до 76 кг. Также сборную России представят Ханум Велиева (до 68 кг), Любовь Овчарова (до 62 кг), Валерия Коблова (до 57 кг), Ольга Хорошавцева (до 53 кг) и Стальвира Оршуш (до 50 кг).

Напомним, Олимпиада в Токио должна была состояться еще прошлым летом, но из-за пандемии коронавируса её пришлось отложить на год. Соревнования будут проходить в период с 23 июля по 8 августа.