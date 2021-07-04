УЕФА остался доволен организацией матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге. Об этом рассказал гендиректор оргкомитета российской части турнира Алексей Сорокин.

«Будет еще большой дебриф по итогам всего турнира, но пока впечатления хорошие. Я общался с директором УЕФА по проведению соревнований Джорджио Маркетти, он высказал благодарность всей нашей интернациональной команде Санкт-Петербурга. На мой взгляд, все в порядке», — приводит слова Сорокина ТАСС.

Напомним, 2 июля на «Газпром-Арене» состоялся четвертьфинальный матч между сборными Испании и Швейцарии, который стал для Петербурга седьмым и последним в рамках текущего турнира. В городе продолжают работать фан-зоны, в которых на больших экранах можно посмотреть оставшиеся встречи.

Чемпионат Европы по футболу должен был состояться еще прошлым летом, но его проведение пришлось отложить из-за всемирной пандемии коронавируса. Таким образом, турнир стартовал 11 июня 2021 года, а финальный матч запланирован на 11 июля.