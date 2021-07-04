Аналитики букмекерских контор назвали фаворита чемпионата Европы по футболу. Борьбу на турнире продолжают четыре команды: Италия, Англия, Испания и Дания.

По мнению букмекеров, наибольшие шансы на победу в финале имеет сборная Англии, которая в полуфинале сыграет с Данией. Если подопечные Гарета Саутгейта завоюют трофей, сыграет ставка с коэффициентом 2.50.

На второе место эксперты ставят сборную Италии, шансы которой оцениваются коэффициентом 3.25. На Испанию ставят за 3.80, а Данию считают аутсайдером. Если датчане сенсационно выиграют Евро-2020, сыграет ставка за 10.0.

Напомним, первый матч 1/2 финала состоится 6 июля на «Уэмбли» в Лондоне, Италия сыграет с Испанией. На следующий день тот же стадион примет встречу Дания — Англия. Оба матча начнутся в 22:00 по московскому времени.