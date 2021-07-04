Главный тренер «Зенита» Сергей Семак посетовал на высокую стоимость сильных российских футболистов.

«У нас нет никакой возможности приглашать сильных российских игроков, поскольку это очень дорого, сильные отечественные футболисты нужны всем. Иностранцев же мы не можем приглашать, так как у нас нет свободных мест в заявке», — приводит слова Семака Bobsoccer.

По словам тренера, изменения в составе возможны лишь в случае ухода кого-то из легионеров. Пригласить хорошего российского центрального защитника не получится, потому что их, во-первых, можно пересчитать по пальцам, во-вторых, они стоят больших денег. У «Зенита» нет возможности для их покупки, сказал Семак.

Напомним, на данный момент в «Зените» неопределенная ситуация с двумя игроками: голкипер Андрей Лунев и полузащитник Юрий Жирков не продлили контракты. Жирков проходит восстановление после травмы и еще не принял решение о продолжении карьеры, с Луневым сине-бело-голубые пока не смогли достичь согласия.