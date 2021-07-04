Известный российский артист и футбольный болельщик Михаил Боярский прокомментировал вылет сборной Украины с Евро-2020. В четвертьфинале команда Андрея Шевченко проиграла Англии со счетом 0:4.

«Конечно, я болел за сборную Украины. Расстроился… Но на сегодня Англия сильнее украинцев. Думаю, английская команда и выиграет Евро. Несмотря на поражение, Украина достойно выступила на Евро. Они далеко зашли. И если даже сейчас сравнивать наши сборные, то нам до украинцев еще далеко», — приводит слова Боярского «Спорт-Экспресс».

Напомним, матч Англия — Украина состоялся вчера, 3 июля, в Лондоне на стадионе «Уэмбли». В составе победителей дублем отметился Харри Кейн, признанный лучшим игроком матча. Ещё по голу забили Джордан Хендерсон и Гарри Магуайр.

Англия вышла в полуфинал, где встретится со сборной Дании. Игра состоится в среду, 7 июля, и начнется в 22:00 по московскому времени.