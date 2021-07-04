Российский тренер по фигурному катанию Ирина Жук лайкнула в «Инстаграме» комментарии, в которых критикуются Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Ранее фигуристы Софья Шевченко и Игорь Еременко, тренирующиеся у Жук, не попали в число участников серии Гран-при.

После этого Ерёменко опубликовал в «Инстаграме» пост, в котором обвинил ISU в несоблюдении спортивного принципа. Подписчики в комментариях поддержали спортсмена и намекнули на то, что Дэвис и Смолкин попали на Гран-при в обход правил, так как Диана — дочь Этери Тутберидзе.

Некоторые из этих комментариев и лайкнула Жук. В частности, ей понравились следующие мнения:

«Молодец, что не молчишь! Вы уж куда ярче пара, чем дочки и сынки влиятельных родителей!»

«Спасибо большое, что не молчите! Вы действительно заслужили эти этапы, в отличие от блатной дочурки Тутберидзе…»

«Поскорее бы это кумовство закончилось! Вы действительно заслуживаете выступать на Гран-при! Не падайте духом! Вы очень интересная пара»