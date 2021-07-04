Бывший многократный претендент на титул чемпиона UFC Джон Додсон попал страшное ДТП вместе со своей семьей. Авария произошла, когда 36-летний спортсмен направлялся на отдых в Техас.

Рикки Коттенстетт, менеджер Додсона, объявил о сборе средств на платформе GoFundMe, чтобы помочь бойцу и его семье восстановиться от травм. По его словам Додсоны ехали в Техас на каникулы, чтобы навестить семью, но попали в аварию, которая едва не стала смертельной.

«Все они были выписаны из больницы сегодня утром, но впереди у них будет тяжелый месяц восстановления и финансовых трудностей. Джон больше не сможет сражаться в своем предстоящем поединке 30 июля. Мы просим помощи, чтобы помочь им с их медицинскими счетами, финансовыми затруднениями на фоне отсутствия работы», — гласит сообщение менеджера.

Напомним, Додсон в последний раз выходил в октагон в августе 2020 года, тогда он проиграл Мерабу Двалишвили единогласным решением судей на турнире UFC 252. Вскоре после поражения боец был уволен из промоушена. Он должен был вернуться в клетку 30 июля на турнире XMMA в Гринвилле (Южная Каролина).