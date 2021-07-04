Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин назвал Формулу-1 двуличным миром, в котором начинающие гонщики подвергаются более резкой критике, чем звезды.

Соперники и болельщики часто осуждают Мазепина за маневры на трассе. По словам пилота, многие раздули из этого проблему в тот момент, когда он еще толком ничего не знал о квалификации в Формуле-1 и проводил свою первую гонку.

«Об этом не говорят на брифингах для гонщиков или на каких-либо других встречах с участием пилотов. Я просто думаю, что Формула-1 — это очень двуличный мир, где звёздных гонщиков критикуют гораздо меньше, а другие пилоты за аналогичные действия подвергаются куда более серьёзным взысканиям», — приводит слова Мазепина The Race.

По мнению пилота, руководство Формулы-1 пользуется тем, что вид спорта носит развлекательный характер. Болельщикам нравится видеть разный спектр эмоций гонщиков — от счастья до злости, поэтому ситуация вряд ли изменится в лучшую сторону, считает Мазепин.

Напомним, Мазепин проводит дебютный сезон в Формуле-1. В прошлом году он, как и его напарник Мик Шумахер, выступал в Формуле-2.