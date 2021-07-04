Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал, будут ли спортсмены из его группы выступать на летнем чемпионате мира. Турнир будет проходить в чешском Нове-Место с 25 по 29 августа.

По словам специалиста, он считает, что соревнования — это лучшая тренировка, однако из-за коронавируса сроки проведения чемпионата совпали со сбором на Сёминском перевале.

«Прерывать среднегорный сбор – не очень хорошо. Поэтому участие в чемпионате мира под вопросом. Конечно, я ещё держу в голове, что проблемы с пандемией могут возникнуть. Поэтому мы всё-таки пропустим первенство. Возможно, отправим туда молодых ребят пробежать по юниорам», — приводит слова Каминского СБР.

Напомним, в группу Каминского вошли Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Михаил Первушин, Никита Поршнев, Даниил Серохвостов, Кирилл Стрельцов, Карим Халили.