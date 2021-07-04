Бывший главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско готов рассмотреть предложение о работе в сборной России, если таковое поступит.

Об этом сообщает журналист Максим Алланазаров у себя в телеграм-канале «Вы кого мне притащили?!» По его сведениям, Тедеско вовсе не категоричен в вопросе возможной работы на посту главного тренера российской команды, хотя многие СМИ утверждают обратное.

Напомним, на данный момент сборную России возглавляет Станислав Черчесов. Под его руководством команда провально выступила на Евро-2020, не пробившись в плей-офф. Российские футболисты заняли последнее, четвертое место в группе В, одержав лишь одну победу — над Финляндией.

После этого появились слухи о возможной отставке Черчесова. При этом сам специалист не собирается покидать команду и намерен продолжить готовить её к чемпионату мира-2022.