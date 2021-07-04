Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко обратился к болельщикам после вылета с Евро-2020. В четвертьфинале подопечные Андрея Шевченко разгромно уступили Англии со счетом 0:4.

«Уверен, что с такой поддержкой и командным духом нам под силу всё! Спасибо за веру и за то, что были с нами в моменты взлётов и падений. Видя вашу радость и эмоции после побед в каждом уголке страны, Европы и мира, понимаешь, ради чего играешь. Спасибо, Украина!» — написал Зинченко в «Инстаграме».

Напомним, матч Англия — Украина состоялся вчера, 3 июля, в Лондоне на стадионе «Уэмбли». В составе победителей дублем отметился Харри Кейн, признанный лучшим игроком матча. Ещё по голу забили Джордан Хендерсон и Гарри Магуайр.

Англия вышла в полуфинал, где встретится со сборной Дании. Игра состоится в среду, 7 июля, и начнется в 22:00 по московскому времени.

