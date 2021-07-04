Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов признался, что слышал слова главного тренера сборной России Станислава Черчесова в свой адрес.

«Сможем ли поговорить? Нет, ребят, извините. Слова Черчесова? Вот поэтому я и не хочу говорить. Конечно, слышал. Всё слышал. Обидно ли мне? Нет», — цитирует Смолова «Матч ТВ».

Напомним, Черчесов не включил Смолова в заявку национальной команды на Евро-2020. В состав сборной вошли нападающие Артем Дзюба («Зенит»), Александр Соболев («Спартак») и Антон Заболотный («Сочи»). Россияне не смогли выйти из группы.

В минувшем сезоне Смолов отыграл за «Локомотив» 28 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал четыре результативные передачи. Вместе с командой он стал обладателем Кубка России.