Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский оценил текущее состояние Антона Бабикова.

«Антон Бабиков сейчас очень хорошо выглядит. По стрелковому опыту он является одним из лучших, по крайней мере в нашей команде. Если брать по лучшим стартам – у него быстрая и точная стрельба, ребята за ним тянутся, особенно в скорости стрельбы, это очень важно», — сказал Каминский на YouTube-канале СБР.

Напомним, Бабиков является чемпионом мира в эстафете, трехкратным победителем и трехкратным бронзовым медалистом чемпионатов Европы. С января 2015 года Антон выступает на Кубке мира. Свою первую победу на ЭКМ он одержал в 2016-м году в гонке преследования в Эстерсунде.

Напомним, в группу Каминского также вошли Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Михаил Первушин, Никита Поршнев, Даниил Серохвостов, Кирилл Стрельцов, Карим Халили.