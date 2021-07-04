Известный футбольный комментатор Георгий Черданцев раскритиковал главного тренера сборной России Станислава Черчесова за пресс-конференцию после вылета команды с Евро-2020.

«Не знаю, зачем вообще устраивалось это мероприятие. Мы опять не услышали ответов на главные вопросы. Что говорить про кресло? Тренеры приходят и уходят. На этом месте десятилетиями не сидят», — приводит слова Черданцева «Спорт-Экспресс».

По мнению Черданцева, после неудачного цикла тренеру следовало подать в отставку. В качестве кандидатуры на замену Черчесову комментатор назвал Валерия Карпина, который сейчас возглавляет «Ростов».

Напомним, сборная России под руководством Станислава Черчесова не смогла выйти в плей-офф Евро-2020. Команда заняла последнее, четвертое место в группе В, выиграв всего один матч — с Финляндией. Бельгийцам и датчанам россияне проиграли с разницей в три мяча.

После этого появились слухи о возможной отставке Черчесова. При этом сам специалист не собирается покидать команду и намерен продолжить готовить её к чемпионату мира-2022.