Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в очередной раз выступил против лимита на легионеров в РПЛ.

«Да, я действительно противник лимита, как минимум сторонник его послабления и уж никак не ужесточения. Во втором случае в плане клубного футбола мы опустимся еще ниже, поскольку во многих командах, представляющих Россию в Европе, лидирующие позиции, как правило, занимают иностранцы», — приводит слова Семака Bobsoccer.

Специалист пояснил, что заменить легионеров равноценными по классу российскими футболистами в ближайшее время будет невозможно. Руководству чемпионата предстоит принять очень серьезное решение, отметил Семак.

Он признал, что можно и вовсе отказаться от иностранных игроков, однако в таком случае российскому футболу вновь придется начинать все с низов, а его конкурентоспособность в Европе снизится еще сильнее.

«Лимит показал, что ничего хорошего в нем нет: футбол и на уровне клубов, и на уровне сборной стал слабее. Естественно, сейчас необходимо принимать какие-то меры», — сказал Семак.

Напомним, с прошлого сезона в России действует лимит на легионеров в формате «8+17». Он подразумевает, что команда может заявить на сезон не больше восьми иностранцев, но все они могут находиться на поле одновременно.