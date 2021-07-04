Экипаж команды «КАМАЗ-Мастер» под управлением россиянина Андрея Каргинова показал лучшее время в зачете грузовиков на третьем этапе ралли-рейда «Шёлковый путь».

Каргинову потребовался 1 час 26 минут и 10 секунд, чтобы преодолеть спецучасток. Со вторым результатом финишировал еще один экипаж «КАМАЗ-Мастер» под управлением Эдуарда Николаева. Замкнул тройку лидеров Сергей Вязович на МАЗе.

В зачете автомобилей первое место занял Денис Кротов, показавший результат 1 час 24 минуты и 55 секунд. Вторым стал Владимир Васильев, третьим — француз Герлен Чичери.

Васильев возглавляет общий зачет автомобилей, а у грузовиков лидирует экипаж Дмитрия Сотникова.

Четвертый этап состоится 5 июля, путь будет пролегать от Кош-Агача до Горно-Алтайска.