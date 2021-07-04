В Шпильберге (Австрия) на автодроме «Ред Булл Ринг» в 16:00 по московскому времени стартовала гонка этапа Гран-при Формулы-1.

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Днем ранее состоялась квалификация, поул-позишн завоевал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен. Также с первого ряда будет стартовать Ландо Норрис из «Макларена».

С высокого для себя восьмого места в гонку отправится пилот «Уильямса» Джордж Рассел. Перед началом соревнований британец обнаружил неполадки у своей машины, однако механики не смогли выявить никаких проблем.

Второй пилот «Уильямса» Николас Латифи займет 18-ю позицию, гонщики «Хааса» Мик Шумахер и Никита Мазепин — 19-ю и 20-ю.