Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказал мнение о том, какой турнир для клуба важнее — внутренний чемпионат и успехи в нем, или еврокубковые турниры.

Слова Семака цитирует портал Bobsoccer.

«Самый главный турнир – чемпионат, не выиграв который практически невозможно попасть в главный европейский клубный турнир», — отметил тренер, подчеркнув, что выступление в Лиге чемпионов — это очень серьёзная доходная часть бюджета, поэтому попадание в групповой турнир является первоочередной задачей.

«В тех условиях, в которых мы находимся, российскому клубу выиграть Лигу чемпионов невероятно сложно, тем не менее надо выкладываться в каждом матче, отдавать все силы и стремиться к максимальному результату», – сказал Семак.