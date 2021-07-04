Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о пресс-конференции главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова.

В своем блоге на официальном сайте Тихонов отметил, что дважды посмотрел пресс-конференцию Черчесова — в прямом эфире и в записи, но так и не понял, что тренер хотел сказать — прозвучали одни оправдания, а извинений за провал не было.

«Я от Черчесова не ожидал такого абсурда. При этом на пресс-конференции должны быть и представители РФС, тренеры и футболисты – и дать нормальные ответы на вопросы», — написал Тихонов, подчеркнув, что спонсоры наверняка также очень недовольны. Как считает эксперт пресса задавала нормальные вопросы, но ответов на них не было.

«Думаю, что совесть и чувство долга у него потеряны напрочь. Успех на прошлом чемпионате мира вскружил и ему, и отдельным игрокам голову», — добавил Тихонов, подчеркнув, что нужно признать — у России на домашнем ЧМ была легкая группа, а в игре 1/8 финала с Испанией не обошлось без везения.

«Черчесову нужно просто подать в отставку и не позориться, чтобы его физиономию больше никто не видел», — сказал Тихонов.