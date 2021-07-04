Бывший президент Союза биатлонистов России, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов высказался о выступлении сборной Украины по футболу на Евро-2020.

В своем блоге на официальном сайте Тихонов отметил, что хотел бы поддержать украинскую команду, которой удалось попасть в восьмерку сильнейших команд чемпионата.

«К сожалению, все силы эмоциональные и физические были отданы в матче с Швецией, в котором несколько игроков получили травмы. Но было видно, что эта команда играла за страну, а не за деньги», – написал Тихонов в своем блоге.

Напомним, Украина проиграла Англии в 1/4 финала чемпионата Европы 2020, уступив со счетом 0:4 на Олимпийском стадионе в Риме. До этого украинцам удалось обыграть сборную Швеции благодаря голу на 121-й минуте встречи.