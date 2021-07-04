Немецкий футбольный клуб «Шальке» решил не предлагать полноценный контракт полузащитнику петербургского «Зенита» Ярославу Михайлову.

Информацию об этом сообщает WAZ.

Игрок находился в расположении «Шальке» с июня 2021 года, его пригласили на просмотр. Футболист успел дебютировать за команду в товарищеском матче против «Хамборна» и сделал дубль в этой встрече.

По данным СМИ, «Шальке» ищут уже готового исполнителя, который сможет начать приносить пользу прямо сейчас, а не будет расти в команде.

В сезоне-2020/21 Ярослав Михайлов выступал за молодежку «Зенита», сыграв 19 матчей в молодежном первенстве России, а также еще 6 игр — в ЮФЛ-1. На его счету один забитый мяч, а также четыре результативных передачи.