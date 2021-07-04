Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе может продлить контракт с клубом при определенных условиях.

По данным испанского издания Marca, возможен один вариант, при котором Мбаппе все же останется в «ПСЖ» и продлит контракт: игрок готов продолжить сотрудничество с клубом, если в его новом контракте пропишут сумму, за которую он может перейти в «Реал».

По правилам Французской профессиональной футбольной лиги в контрактах игроков запрещено прописывать отступные, за такой поступок клуб карается исключением из Лиги 1. Вариантом для «ПСЖ» и Мбаппе может стать устная договорённость, однако в этом случае игрок сможет уйти в любой момент, и это не устраивает руководство клуба.