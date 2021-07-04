Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский высказался о том, где его биатлонисты будут готовиться к Олимпийским играм в Пекине.

В интервью официальному сайту СБР Каминский отметил, что на Семинском перевале спортсмены смогут получить хороший горный эффект и высокий прирост работоспособности.

«Мы планируем использовать перевал перед Олимпийскими играми. Там одна временная зона с Пекином. Континентальная гора по своим свойствам и влиянию на человека похожа на пекинскую», — сказал Каминский, добавив, что это может помочь команде при акклиматизации на Играх в Пекине.

Также Каминский добавил, что получил информацию о горах в Китае от своего бывшего подопечного Никиты Крюкова, который сейчас тренирует местную сборную. «Он говорил, что что особых различий нет, но полную информацию мы пока не получили», — заключил Каминский.